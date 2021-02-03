جيف بيزوس يتنحى عن منصب المدير التنفيذي لأمازون

أعلنت شركة "أمازون" الأميركية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت أن جيف بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة ويصبح الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة.

وتم الكشف عن هذا الخبر بالتزامن مع صدور تقرير الأرباح الربع سنوية، الذي أظهر تحقيق الشركة أرباحا بقيمة 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأسس بيزوس شركة أمازون عام 1994 ومنذ ذلك الحين زادت القيمة السوقية لعملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت لتتخطى حاجز ال 5ر1 تريليون دولار.

وأضافت الشركة أن آندي جاسي، رئيس وحدة الحوسبة السحابية في أمازون، سيحل محل بيزوس في منصب المدير التنفيذي.

وقال بيزوس في بيان: "في الوقت الحالي أرى أمازون في أبدع حالاتها على الإطلاق، مما يجعله الوقت الأمثل لهذا الانتقال".