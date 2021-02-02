«المركزي» يعين نائباًً للمحافظ

أبوظبي (الاتحاد)

عين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى التميمي نائباً للمحافظ اعتباراً من الأول من فبراير 2021.

ويتمتع التميمي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب في مؤسسات وهيئات مرموقة، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في كل من المصرف المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، كما شغل منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول في مجلس أبوظبي للاستثمار. وقال المركزي في بيان، إن انضمام التميمي إلى المصرف المركزي في هذه الظروف الاستثنائية سيساهم في تسريع وتيرة تحول القطاع المالي في دولة الإمارات ودفع عجلة النمو التي نصبو إليها. وسيعمل على تنفيذ رؤية المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام من خلال الإشراف والرقابة الفعالة.