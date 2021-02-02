12.73 مليار درهم توزيعات نقدية مقترحة لـ 4 بنوك

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة الأرباح النقدية التي أوصت مجالس إدارات أربعة بنوك إماراتية توزيعها على المساهمين عن عام 2020 نحو 12.73 مليار درهم، وذلك في مؤشر يعكس محافظتها على استراتيجية ثابتة في توزيع العوائد رغم حالة التباطؤ التي شهدها عمل القطاع على مستوى العالم. وتشكل التوزيعات النقدية للبنوك التي شملها الرصد «أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني والشارقة الإسلامي» نحو 67% من إجمالي توزيعات القطاع البنكي عن عام 2019 والتي وصلت قيمتها 19 مليار درهم.

وجاء بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول من حيث نسبة وقيمة التوزيعات المقترحة على المساهمين، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74% من رأس المال، وهو ما يساوي 8.08 مليار درهم.

من جانبه، فقد اقترح مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني توزيع أرباح بنسبة 40%، وبقيمة تصل إلى 2.526 مليار درهم على المساهمين، في حين وصلت نسبة توزيعات بنك أبوظبي التجاري 27% وبقيمة تصل إلى 1.878 مليار درهم.

أما بنك الشارقة الإسلامي، فقد أوصى مجلس إدارته توزيع أرباح نقدية بنسبة 8%، وبقيمة تصل إلى 246 مليون درهم على المساهمين عن أرباح عام 2020.