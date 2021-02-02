3899 فرعاًً للشركات الأجنبية والخليجية في الإمارات

أبوظبي (وام)

قفز عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات إلى 3899 فرعاً مع نهاية شهر يناير 2020، وذلك بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي.

ويأتي النمو الكبير المسجل في عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية العاملة في الدولة مدعوماً بارتفاع وتيرة النشاط في غالبية الأنشطة الاقتصادية خلال شهر يناير الماضي.

وفي التفاصيل، فقد بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية في الدولة 3087 فرعاً مع نهاية شهر يناير الماضي. فيما وصل عدد فروع الشركات الخليجية 812 فرعاً خلال فترة الرصد ذاتها.

ويعمل هذا النوع من فروع الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، ويأتي مقر الجزء الأكبر منها في إمارتي دبي وأبوظبي.