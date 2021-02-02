«صندوق خليفة» يطلق منصة «مستشاري»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع منصة «مستشاري» التفاعلية بالتعاون مع «ستارت أي دي»، تتضمن مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد الرقمية لرواد الأعمال خلال مرحلة إعداد خطة العمل وتوجه رواد الأعمال خلال تقديم طلب التمويل، بالإضافة إلى توفير الإرشاد والتدريب لطالب الخدمة.

وتساهم هذه المنصة في تسريع مرحلة التخطيط، ومساعدة عدد كبير من رواد الأعمال لتحسين الجودة الشاملة لمقترحات الأعمال، بالإضافة إلى تزويدهم بنموذج خطة عمل فعالة، حيث تتوفر منصة «مستشاري» حالياً لمقدمي الطلب لدى صندوق خليفة فقط، وستصبح في متناول الجميع قريباً.

وتعمل المنصة كنافذة لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى معلومات السوق والأبحاث والتقارير ومواد ترويجية وإرشادية مقدمة من مستشاري الأعمال المختصين، فضلاً عن توفير آلية للمحادثة المباشرة وتقديم الملاحظات الفورية.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يسرنا في صندوق خليفة إطلاق منصة (مستشاري)، كأداة مبتكرة وفعالة في مساعدة رواد الأعمال الذين يسعون إلى تطوير مشاريعهم والتوسع في أعمالهم بما يمكنهم من تحقيق النجاح والمنافسة في قطاع الأعمال».

وأشاد معاليه بمستوى التعاون بين الصندوق وشركة (ستارت أي دي) لتطوير خدمات هذه المنصة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مما يوفر لأصحاب المشاريع سهولة الوصول إلى الموارد القائمة على المعرفة، ويسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة كفاءاتها، معرباً عن أمله في أن تساهم مثل هذه المبادرات في تمكين الشركات الناشئة الجديدة في الدولة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي صندوق خليفة لدعم النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوفير الأدوات اللازمة لها لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والاستمرار، خاصةً خلال مرحلة التأسيس الأولى.. وقال: «من المهم تسخير الابتكار لدعم ريادة الأعمال، حيث يحرص صندوق خليفة على الاستمرار بتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».

ومن جانبه، قال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»: «إن منصة (مستشاري) تُعد مبادرة فعالة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، حيث إنها توفر أحدث التقنيات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «تسهل هذه المنصة توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي لأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز من مكانتها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العالمية التي تدعم الجيل الثاني من الآلات، ونحن بدورنا نفخر بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع للعمل على هذه المنصة، وذلك في الوقت الذي نعمل فيه على توسيع نطاق برنامجها ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأوضح جاجاناثان أن ما يجعل منصة «مستشاري» ذات قيمة عالية، هو أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم العميق تقومان بتجميع كمية هائلة من البيانات المفيدة التي تخص صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بما في ذلك تقارير أبحاث السوق واللوائح وتحديثات القطاع، وغيرها من المعلومات المتعلقة بمختلف الهيئات الحكومية في أبوظبي على مدى العقد الماضي. كما أن المنصة تعمل باللغتين الإنجليزية والعربية، وتوفر دعماً يتناسب مع متطلبات رواد الأعمال المختلفة، بحسب مراحل العمل والقطاع والتكنولوجيا، وغيرها من الأمور التي تضمن رسم خطة فعالة لمشاريعهم.