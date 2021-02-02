«الاتصالات» تحصد مراكز متقدمة في نظام «النجوم العالمي»

دبي (الاتحاد)

أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالمراكز المتقدمة التي حققتها «الهيئة» في نتائج نظام «النجوم العالمي» لتصنيف الخدمات والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث حصل كل من موقع «الهيئة» الإلكتروني وتطبيق «الهيئة» الذكي على تصنيف أربع نجوم، وذلك في النتائج التي شملت للمرة الأولى تقييم القنوات الرقمية ومراكز الاتصال الحكومية، وغطت نحو 100 قناة تقديم خدمات في 28 جهة.

وتعكس هذه النتائج الاهتمام الكبير الذي أولته «الهيئة» العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتطوير قنواتها الرقمية من أجل توفير خدمات سهلة وسريعة وعلى مدار الساعة لجمهور المتعاملين، حيث يعمل فريق من المواطنين الأكفاء على تطوير البوابات الرقمية في «الهيئة»، وتقديم خلاصة خبرتهم في مجال تطوير المواقع الإلكترونية إلى الجهات الحكومية الأخرى في سياق تمكين وقياس التحول الرقمي.

وتعقيباً على ذلك، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن النتائج المتقدمة التي حققها كل من موقع (الهيئة) الإلكتروني وتطبيق (الهيئة) الذكي ومركز اتصال (الهيئة) تجسد التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتنسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل».

وأضاف المنصوري: «تؤكد هذه النتائج حرص (الهيئة) على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها على مدار الساعة، لقد بذلت فرق العمل في الهيئة جهوداً حثيثة في مجال تطوير القنوات الذكية والإلكترونية لـ(الهيئة)، وذلك بناءً على الاستبيانات المختصة واستطلاع آراء المتعاملين حول الخدمات التي تقدمها (الهيئة)».