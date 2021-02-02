إيرادات «أغذية» ترتفع 1.1% إلى 2.06 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة «أغذية»، أرباحاً صافية بقيمة 34.5 مليون درهم وإيرادات صافية بلغت 2.06 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.1% عن العام الماضي، مدفوعة بمعدلات النمو المُسجلة ضمن شرائح الأعمال الرئيسية لديها، مثل قطاعات أعمال الدقيق وأعمال توزيع عبوات المياه سعة 5 جالونات على المنازل والمكاتب وقطاع المأكولات.

ووصلت مساهمة قسم الأعمال الاستهلاكية في مجموعة «أغذية» إلى 55% من صافي الإيرادات، في خطوة تُعزى إلى النمو في قسم أعمال توزيع عبوات المياه سعة 5 جالونات على المنازل والمكاتب في دولة الإمارات، وأعمال قطاع المأكولات في كُلّ من الإمارات ومصر، إلى جانب عملياتها في دولة الكويت.

تعزيز نمو المجموعة

وفي هذا السياق، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة أغذية: «مثّل عام 2020 نجاحاً جديداً لمجموعة أغذية، لا سيما من حيث تحقيق الأولويات وتعزيز نمو المجموعة رغم التحديات. وضمن مساعيها لإضافة القيمة للمساهمين، أثبتت المجموعة مرونتها العالية وقدرتها على الصمود أثناء محاولاتها لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19 خلال العام الماضي».

وأضاف «قمنا، بهدف تعزيز نمونا، بتغييرات استراتيجية تمثلت بتعيينات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي وطاقم إدارة عليا، إلى جانب توقيع اتفاقية توزيع مع شركة فوس الرائدة، فضلاً عن التطور الذي أحرزناه في الاستحواذ على شركة الفوعة ومخبز وحلويات الفيصل في الكويت، ما منحنا القدرة على تعزيز عروض القيمة في الشركة».

وبلغت قيمة إجمالي الأصول لدى مجموعة أغذية 3.1 مليار درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين فيها إلى 1.9 مليار درهم.

ومن ناحيته، قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «حافظت أغذية على زخم نموها خلال عام 2020، عن طريق الاستثمار في جهود تلبية متطلبات المستهلكين برغم البيئة الحافلة بالتحديات. وسجلت المجموعة أداء قوياً في قطاعات المأكولات وتوزيع عبوات المياه سعة 5 جالونات على المنازل والمكاتب، ما انعكس في زيادة أحجام الأعمال وتعزيز الكفاءة من حيث التكاليف».

وأضاف: «واصلت مجموعة أغذية نجاحها من خلال تحسين هوامش الأرباح المسجلة بقسم الأعمال الزراعية، لا سيما أعمال الدقيق والتي تجاوزت التوقعات محققة نمواً قوياً على صعيد المبيعات المحلية والإقليمية.

وبلغ صافي أرباح الشركة 34.5 مليون درهم إماراتي، حيث كانت الأرباح الصافية المعدلة 117 مليون درهم، يستثنى منها مبلغ 82 مليون لمرة واحدة تم تسجيله في الربع الثالث، بعد عملية المراجعة الاستراتيجية بهدف تحسين جودة العائدات».