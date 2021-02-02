«أبوظبي الأول» يعين رئيساًً للخدمات المصرفية الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

عين بنك أبوظبي الأول كلارنس سينغام-جو بمنصب رئيس الخدمات المصرفية الدولية، بعد استحداث هذا المنصب مؤخراً كامتداد لجهود البنك الرامية إلى توسعة شبكته الدولية لتصبح على امتداد خمس قارات.

وكان سينغام-جو قد انضم إلى البنك عام 2015، وتولى مؤخراً منصب الرئيس الإقليمي لبنك أبوظبي الأول في آسيا، والرئيس التنفيذي للبنك في سنغافورة، وسيباشر مهام منصبه الجديد اعتباراً من 1 مارس 2021، عقل الحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسريع بنك أبوظبي الأول لخططه التوسعية العالمية، وهو ما برز في توقيعه مؤخراً للاتّفاقية النهائيّة لعمليّة الاستحواذ على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر). جاء ذلك في أعقاب افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في ديسمبر الماضي، وتأسيس شبكة فروع بنك أبوظبي الأول في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

وقال فاضل علي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول: «انطلاقاً من مكانة البنك بصفته الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم بنك أبوظبي الأول بتعزيز نموه على الساحة الدولية، وفق منهج استراتيجي مدروس ومستدام».

من جانبه، قال كلارنس سينغام-جو: «استلامي لهذا المنصب الجديد هو انعكاس لنجاح أداء فريق العمل في آسيا الذي أرسى بالفعل معايير استثنائية للتميز في الأداء».