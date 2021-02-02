«الدار العقارية» تطلق برنامج «الدار سكيل أب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» عن إطلاق برنامجها الخاص للابتكار المؤسسي «الدار سكيل أب» بالتعاون مع «ستارت إيه دي» (startAD)، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة تمكين.

ويشكّل هذا البرنامج الافتراضي منصةً لتوفير فرص نمو ملموسة، وبناء شبكات دعم قوية، ومساعدة شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة حول العالم على دخول السوق الإماراتية من خلال مشاريع تجريبية مع الدار والعديد من الشركات الأخرى الرائدة في القطاع.

وستُنَظّم الدورة الأولى من البرنامج افتراضياً على مدار أربعة أشهر، وسيتاح في نهايتها لعشر شركات ناشئة فرصة تقديم عروضها أمام لجنة اختيار ليفوز ما يصل إلى خمس منها في نهاية المطاف بمشاريع تجريبية مع الدار.

وتقدم هذه الشركات حلولاً مبتكرة ومستدامة في قطاع العقارات مثل الإدارة الفعالة للطاقة، وتطوير المدن الذكية، وحماية النظم البيئية المتنوعة. ويتاح للشركات الناشئة أيضاً فرصة تنفيذ مشاريع تجريبية مع العديد من الشركات الإماراتية الأخرى خلال مرحلة تقديم العروض.

وتعليقاً على إطلاق برنامج «الدار سكيل أب»، قال معن العولقي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في شركة الدار العقارية: «إن تبني ثقافة الابتكار عبر جميع مستويات العمل في الشركة يساعدنا على تحقيق التقدم الفكري والعملي وصولاً إلى توفير تجربة وأسلوب حياة أفضل للعملاء. ويشمل ذلك ابتكار المنتجات وتحسينها وصولاً إلى الارتقاء بالعمليات وتجارب المستخدمين. ونشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً كبيراً في غرس ثقافة الشركات الناشئة واستثمار المواهب المحلية».

وأضاف العولقي قائلاً: يتماشى برنامج «الدار سكيل أب» مع نهجنا الابتكاري كونه يشكّل منصة فريدة تربط شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة بشركات السوق، وتزودها بالأدوات اللازمة لتوسيع نطاق أعمالها في أبوظبي. ونتطلع إلى مراجعة طلبات المشاركة في البرنامج، ورؤية عروض المتقدمين.

من جانبه، قال راميش جاغاناثان، أستاذ أبحاث الهندسة ونائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار والعضو المنتدب لمنصة «ستارت أيه دي»: «إن برامج البنى التحتية والبناء تساهم بشكل مباشر في حفز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر».