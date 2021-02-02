اقتصاد البنفسجي.. التحالف الثقافي الاقتصادي

د. يحيي زكريا الشحي

تتجاوز أبعاد الثقافة القيم الاقتصادية في سياقها الإنساني والاجتماعي. وبالتالي، فإن النتائج الثقافية لأي مجتمع هي محرك أساسي للتقدم والازدهار، لأنها تخلق بيئة ثقافية أكثر ثراءً وتنوعاً وقاعدة تراث مجتمعي. مع أنماطها المتداخلة اقتصادياً، بدأت تأخذ أهميتها كفرع حديث للاقتصاد، حيث يمكن استخدامها لإضفاء الطابع الإنساني على العولمة والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.

ظهر مصطلح الاقتصاد البنفسجي في بداية العقد الثاني كفرع حديث، من خلال تحالف الثقافة مع الاقتصاد للتعبير عن دور الأول في إسباغ البصمة الثقافية في عالم معولم تهيمن عليه الحياة المادية، وإسباغ المنتجات والخدمات والتنظيم ببصمتها لتعظيم الاستدامة وتنميتها، حيث إنها تحمل قيماً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافة المجتمع، وبالتالي توصف بأنها القوة الناعمة التي لها تأثير كبير على العولمة الاقتصادية. وتعتبر من المكونات الرئيسية للاقتصاد المستدام بالتزامن مع الاقتصاد الاجتماعي والبيئي، من خلال تثمين العائد وزيادة الاعتبار بالسلع والخدمات ثقافياً.

يُعرَّف التراث الثقافي بأشكاله المختلفة من القيم والتقاليد والممارسات، والتعبيرات، والإبداعات، والمهارات، والفنون، والمعرفة، والتعبيرات الشفوية، والطقوس، والاحتفالات الاجتماعية، والمباني والأدوات والحرف التي تحتوي عليها. تتجسد أهميتها ومحتواها في التاريخ والبيئة والطبيعة المحيطة بالأفراد والجماعات والمجموعات عبر التفاعلات. إنها تجسد العاطفة والفخر والشعور بالهوية والاستمرارية، وتنتقل من جيل إلى جيل.

في السياق نفسه، إن عولمة الأنشطة الإنسانية وكونيتها تفرض حتمية أن الإنسان كائن متعدد الثقافات يتشابك فيه عامل العقيدة ويوجه بوصلة الانتماء ومحتوي تقاليده. لذلك، يتحتم على المؤسسات، بغض النظر عن مداها، أن تأخذ بعين الاعتبار هذا القالب البشري وتتكيف مع عولمة أنشطتها وممارساتها بما يتوافق مع التداخل الثقافي.

من ناحية أخرى، أدى التطور التكنولوجي الواسع إلى زيادة التجارة الإلكترونية، وبالتالي زيادة المنافسة، مما أدى إلى خلق مكانة تنافسية، مما دفع إلى استدعاء جميع العوامل الداعمة، بما في ذلك العامل الثقافي. علاوة على ذلك، تعد التكنولوجيا عنصراً مهماً أدى إلى زيادة وعي المستهلك. في المقابل، ستساهم التعبئة الثقافية والتفاعل الثقافي في سياقاتها المختلفة في الحلول الأكثر إنسانية وجاذبية التي تعمل على التغلب على التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد نتيجة للعولمة.

باختصار، مع أهمية الثقافة وتكاملها والتعبير عن هذا التراث الانتمائي والتعددية الثقافية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، من الضروري تعزيز الاستراتيجيات الوطنية على مستوى السلع والخدمات والتنظيم بالشكل الذي يلتجم بلجام الثقافة. يعبر عن هويتنا الإماراتية في شرق وغرب الأرض، من خلال تثقيف وتوجيه قطاع الأعمال (العام - الخاص) لتطبيع منهجيات الإنتاج والتسويق التي يتداخل فيها تراثنا الثقافي، وبالتالي خلق حضور جذاب وواسع النطاق.

باحث اقتصادي