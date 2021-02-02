«أوبك+» تتوقع عجزاً في سوق النفط رغم انخفاض الطلب

لندن (رويترز)

تظهر وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن «أوبك+» تتوقع أن تُبقي تخفيضات الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز حتى نهاية العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في 2021.

راجعت اللجنة الفنية المشتركة للتحالف، التي اجتمعت، اليوم الثلاثاء، توقعات الطلب والتزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. وتعقد لجنة وزارية اجتماعاً لمراجعة وضع السوق غداً الأربعاء.

وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الفنية نقصا في المعروض في سوق النفط على مدار 2021، يبلغ ذروته عند مليوني برميل يوميا في مايو.

أظهرت الوثيقة أن المجموعة تتوقع العجز رغم تقليصها نمو الطلب النفطي المتوقع هذا العام إلى 5.6 مليون برميل يوميا، بما يقل 300 ألف برميل يومياً عن أحدث تقدير صادر عن «أوبك».

وفي ظل استمرار تداعيات الجائحة، خفضت أوبك توقعها للطلب مراراً منذ يوليو الماضي.

وفي تصور محتمل بديل يتضمن نمواً أقل للطلب، تتوقع اللجنة الفنية أن تتحول السوق إلى فائض في أبريل وديسمبر، وفقاً للوثيقة.

وفي أعقاب تخفيضات إنتاجية قياسية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، صعدت أسعار النفط من مستويات تاريخية منخفضة سجلتها العام الماضي في ظل تأثير الجائحة على السفر والذي عصف بالطلب.

وفي معاملات اليوم، بلغ خام برنت القياسي أعلى مستوياته في نحو عام عند حوالي 58 دولارا للبرميل.

يتوقع التصور الأساسي للجنة الفنية المشتركة أن يتعافى الطلب على النفط إلى 97.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بما يقل نحو مليوني برميل يوميا عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقال مصدران في «أوبك» لـ«رويترز» مشترطين عدم كشف هويتهما، إن من المستبعد أن يسفر اجتماع اللجنة الفنية والاجتماع الوزاري يوم الأربعاء عن توصية بأي تعديلات على سياسة إنتاج النفط.