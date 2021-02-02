نتائج الشركات تصعد بالأسهم الأميركية

نيويورك (رويترز) - صعدت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت عند الفتح، اليوم الثلاثاء، معززة قوة الدفع التي اكتسبتها في الجلسة السابقة، بينما يتوقع المستثمرون نتائج قوية من آمازون وألفابت المالكة لجوجل ويبحثون أيضاً عن علامات على تقدم في حزمة تحفيز مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 65.00 نقطة، أو ما يعادل 0.22 بالمئة، إلى 30276.88 نقطة في بداية جلسة التداول في حين صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 18.00 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 3791.84 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 139.70 نقطة، أو 1.04 بالمئة، إلى 13543.10 نقطة.