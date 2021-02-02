«بي أم دبليو» أول عملاء الألمنيوم الإماراتي بالطاقة الشمسية





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم، أن مجموعة "BMW" الألمانية هي أول عملاء المنتج الجديد "ألمنيوم CelestiAL"، والذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة صناعة السيارات الألمانية "BMW"، أحد أكبر مصنعي السيارات الفاخرة في العالم، بالألمنيوم منذ عام 2013 في صناعة المحركات وأجزاء أخرى من السيارات، وستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوريد 43.000 طن من ألمنيوم CelestiAL لمجموعة "BMW" سنوياً.

وسيسهم استخدام الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تقليل الانبعاثات الكربونية لمجموعة "BMW" بمعدل 222 ألف طن سنوياً.

وسيغطي ألمنيوم CelestiAL من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ما يقرب نصف المتطلبات السنوية لمصنع "لاندشوت"، منشأة الإنتاج الوحيدة لمجموعة "BMW" لصب المعادن الخفيفة في أوروبا. وفي العام الماضي، أنتجت المنشأة 2.9 مليون عنصر من المعدن المصبوب، بما في ذلك أجزاء المحرك مثل رؤوس الأسطوانات وعلب المحرك وأجزاء لأنظمة الدفع الميكانيكي الكهربائية وأجزاء هيكل السيارة.

وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجها الجديد CelestiAL باستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الواقع في صحراء دبي وتديره هيئة كهرباء ومياه دبي. وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاج CelestiAL في وقت سابق من هذا الشهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الألمنيوم تجارياً في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر إنتاج الألمنيوم عملية كثيفة الاستخدام للطاقة، فيا يعزو حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الألمنيوم العالمية إلى توليد الكهرباء، ومن شأن استخدام الطاقة الشمسية تقليل الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم بشكل كبير.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم : يتميز الألمنيوم بخفة الوزن والقوة والقابلية لإعادة التدوير بشكل لا نهائي، فإنه يلعب دوراً هاماً على الصعيد العالمي في تطوير مجتمع أكثر استدامة وجعل الحياة العصرية ممكنة، حيث يستخدم على سبيل المثال في تحسين كفاءة المركبات من خلال تقليل وزنها، ومع ذلك فمن المهم مراعاة الاستدامة خلال عملية تصنيع الألمنيوم" .

من جهته، قال الدكتور أندرياس فندت، عضو مجلس إدارة شركة "BMW AG" للمشتريات وشبكة الموردين: " تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شريكاً قوياً يقدر التنمية المستدامة تماماً كما نفعله، ونفتخر بكوننا أول عميل يحصل على الألمنيوم المنتج باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، وفيما يلعب الألمنيوم دوراً مهماً في مجال التنقل الكهربائي، فإن استخدام الألمنيوم المنتج بشكل مستدام يشكل أمراً بالغ الأهمية لشركتنا".