«الاتحاد للطيران» تتعاون مع مايكروسوفت لتحول عملياتها المالية



أبوظبي (الاتحاد)

تبنت الاتحاد للطيران خطة فعلية لتحويل عملياتها المالية، من خلال تسخير قدرات تقنيات مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، حيث قام كل من قسم المالية والرقمنة والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد بالعمل مع مايكروسوفت، بُغية تحديث آلية تدقيق عمليات الدفع باستخدام الخدمات المعرفية.

وستضمن هذه الخطوة رفع مستوى كفاءة عملية تحديد المدفوعات الاحتيالية أو غير الصحيحة للموردين، مما يقلل بشكل كبير من الساعات المستغرقة كل شهر لمعالجة هذه العملية، بالإضافة إلى تحديد هوية المدفوعات بشكل دقيق جداً على عكس العملية اليدوية التي من الممكن أن تخطئ أحياناً.

وستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت، من خلال عملية الأتمتة حوالي 600 ساعة سنوياً من زمن طاقم عمل قسم المالية في طيران الاتحاد.

وصرح بهافيش شيفشانكر رئيس العمليات المالية في مجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: «تتعاون الاتحاد مع شركات التكنولوجيا الرائدة مثل مايكروسوفت، من أجل توظيف الحلول المبتكرة على النحو الذي تضمن فيه تعزيز مكانة الاتحاد كرائدة عالمية في مجال الطيران، وتعد مبادرة أتمتة العمليات هذه علامة فارقة مهمة جداً، بالنسبة إلى قسم المالية لدى مجموعة الاتحاد، حيث إننا نعمل على تطوير كفاءتنا، وتحسين معدلات التكلفة، إلى جانب تعزيز عملياتنا المالية بشكل شامل».

وقد عملت الاتحاد للطيران ومايكروسوفت إلى جانب شركة بريديكا التي تعتبر إحدى شركاء مايكروسوفت معاً لتحديد نوعية التحديات التي تواجه الأعمال اليدوية، وذلك من أجل الوصول إلى نتيجة تعزز من كفاءة ودقة عملية معالجة مدفوعات الموردين، وبالتالي أسهم هذا العمل التعاوني في تطوير المشروع الحالي للخدمة المعرفية «Anomaly Detector» القائمة على سحابة مايكروسوفت Azure. وأتاحت هذه الخطوة التي تم إطلاقها في أوائل شهر يناير لفريق عمل الاتحاد في قسم المالية بتحديد وتصحيح العمليات غير الدقيقة أو الصحيحة في المدفوعات بسرعة وكفاءة عالية.

ومن جانبه، أعرب نعيم يزبك الرئيس الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات، عن فخرهم واعتزازهم بالعمل مع الاتحاد للطيران، مشيراً إلى أن هذه الخطوة عكست الكيفية التي تعمل بها مايكروسوفت على إضفاء الطابع الديمقراطي على تقنياتها للذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيرها الكبير على صعيد تعزيز عملائها، ورفع مستوى كفاءاتهم التشغيلية، فضلاً عن ضمان الادخار وتحقيق التوفير اللازم في المحصلة النهائية.