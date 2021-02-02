72.47 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال 2020

دبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي تصرفات المبيعات العقارية في دبي لعام 2020 إلى 35.4 ألف تصرف، بقيمة كليّة بلغت 72.47 مليار درهم، وذلك في أعقاب تسجيل دائرة الأراضي والأملاك بدبي ما مجموعه 3751 صفقة، بقيمة 7.5 مليار درهم، خلال ديسمبر الماضي.

جاء ذلك حسب النسخة العاشرة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، والذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر». ويتخذ المؤشر من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس.

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد، مديرة إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تؤكد البيانات السابقة على المتانة التي يتمتع بها قطاع العقارات بشكل خاص، والاقتصاد الكلي لدبي ودولة الإمارات بشكل عام، والذي عزز بدوره ثقة المستثمرين، وساهم في عودة النشاط للقطاع بشكل فاعل وتحديداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التعافي من جائحة كوفيد-19، والتي أثبتت نجاعتها، ووضعت الإمارات في مقدمة الدول التي أعادت دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وصولاً إلى فتح كلي لمختلف القطاعات.

ستكون هذه الأرقام منصة انطلاق للسوق في 2021، حيث نعتقد يقيناً أنه سيكتسب المزيد من الزخم من الافتتاح التدريجي للأسواق العالمية، والاقتراب من موعد إطلاق «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الذي يترقبه العالم أجمع».



