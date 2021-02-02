فرانكفورت (رويترز) - كشفت سيمنس إنرجي، الموردة للتوربينات في قطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء عن خفض 7800 وظيفة بحلول 2025 لزيادة الهوامش والتنافسية.
وقال كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي للشركة: «سوق الطاقة تتغير بشكل كبير مما يوفر لنا فرصاً، لكن في الوقت ذاته يمثل لنا تحديات كبيرة، سنقوم بتلك التدابير على أفضل نحو ممكن على صعيد المسؤولية الاجتماعية».
«سيمنس إنرجي» تعتزم خفض 7800 وظيفة
فرانكفورت (رويترز) - كشفت سيمنس إنرجي، الموردة للتوربينات في قطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء عن خفض 7800 وظيفة بحلول 2025 لزيادة الهوامش والتنافسية.