«سيمنس إنرجي» تعتزم خفض 7800 وظيفة

فرانكفورت (رويترز) - كشفت سيمنس إنرجي، الموردة للتوربينات في قطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء عن خفض 7800 وظيفة بحلول 2025 لزيادة الهوامش والتنافسية.

وقال كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي للشركة: «سوق الطاقة تتغير بشكل كبير مما يوفر لنا فرصاً، لكن في الوقت ذاته يمثل لنا تحديات كبيرة، سنقوم بتلك التدابير على أفضل نحو ممكن على صعيد المسؤولية الاجتماعية».