روسيا ترفع إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز





موسكو (رويترز) - زاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 مليون برميل يوميا في يناير من 10.04 مليون برميل يومياً في ديسمبر، وفقاً لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته إنترفاكس، استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.

وتتفق الزيادة بصفة عامة مع خطط مجموعة من كبار منتجي النفط، المعروفة باسم أوبك+، لتخفيف قيود على إنتاج النفط اُستحدثت في العام الماضي للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 42.96 مليون طن في يناير، بالمقارنة مع 42.46 مليون طن في ديسمبر.

ويتماشى ذلك مع تقرير رويترز أمس الاثنين استند إلى مصادر، وتستخدم رويترز معدل تحويل 7.33 برميل لكل طن.

وتشمل بيانات الإنتاج مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف، ولا تصدر روسيا تقارير منفصلة عن إنتاج المكثفات.

كما يستثني الاتفاق العالمي لمجموعة منتجي أوبك+ المكثفات التي تضخ روسيا منها ما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يومياً في المتوسط.

والارتفاع البالغة 120 ألف برميل يومياً عن ديسمبر أقل قليلاً من الزيادة التي كان من المقرر أن تقوم بها روسيا البالغة 125 ألف برميل يومياً في إطار اتفاقات أوبك+ لتقليص التخفيضات.

وبدءاً من فبراير الجاري، من المقرر أن ترفع روسيا إنتاجها النفطي بمقدار 65 ألف برميل يومياً أخرى.

وذكرت وكالة إنترفاكس أيضاً أن صادرات النفط الروسية إلى خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق تراجعت الشهر الماضي إلى 17.42 مليون طن (4.12 مليون برميل يومياً).

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج نفط أوبك ارتفع للشهر السابع في يناير، بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف قيود الإمدادات القياسية بشكل أكبر، على الرغم من أن تراجع الصادرات النيجيرية غير الطوعي حد من الزيادة.

وخلص المسح إلى أن أعضاء أوبك، البالغ عددهم 13 دولة، ضخوا 25.75 مليون برميل يومياً في يناير، بزيادة 160 ألف برميل يومياً عن ديسمبر، وبارتفاع عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغته الإمدادات في يونيو.



