سلوفينيا تتسلم إدارة جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

تسلم وزير الاقتصاد لدى جمهورية سلوفينيا - زدرافكو بوزيفالسك- الإدارة الرمزية لجناح سلوفينيا في «إكسبو 2020»، وذلك خلال زيارته الرسمية الأخيرة لدبي يوم الاثنين الماضي، الموافق 25 يناير 2021.

وصرح الوزير خلال مراسم التسلم: «ستعرض سلوفينيا الخبرات والابتكار والطاقة خلال الإكسبو». كما عرض بوزيفالسك حجم التجارة بين سلوفينيا والإمارات العربية المتحدة قائلاً: «في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، سجلنا نموًا بنسبة 5.6٪ في تجارة السلع لتصل إلى 70.7 مليون يورو، منها 68.6 مليون يورو كانت صادرات سلوفينيا».

سيشارك في «إكسبو دبي» عدد غير مسبوق من المشاركين وهم 194 دولة، تتضمن سلوفينيا، التي سيقع جناحها في منطقة الاستدامة.

وبني الجناح من الخشب، وتزينه تصاميم من أوراق الشجر الخضراء، والجناح محاط بالمياه من كل جانب، وذلك لتسليط الضوء على الموارد الطبيعية الرئيسة في سلوفينيا، وهي الخشب والطبيعة الخضراء والمياه النقية.

ومن خلال مشاركتها في «إكسبو دبي 2020»، تطمح سلوفينيا إلى تعزيز حضورها في أسواق جنوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث إن هذا يعد أحد أهم التوجهات السياحية للدولة بعد أحداث الوباء.

وعلى صعيد متصل، تم تعيين شركة سيسكو لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ «إكسبو 2020 دبي»، لتصبح بدورها مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات تقدماً من نوعها في المنطقة.

وبصفتها الجديدة كمشغّل للشبكات، سوف تتولّى «سيسكو» المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في «إكسبو 2020»، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، والذي سيكون موجوداً في موقع «إكسبو 2020». ويظهر تعيين الشركة كمشغّل للشبكة علاقة الثقة والمواءمة المستمرة التي تهدف إلى أن يصبح «إكسبو 2020 دبي» المعيار الأساسي لجميع الفعاليات المستقبلية، على الصّعيدين الإقليمي وحول العالم.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»: يعدّ هذا الإعلان الأخير بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين «إكسبو» وشركة «سيسكو»، كما أنه يعزّز شراكتنا المستمرة، بينما نستعد لفتح أبوابنا للعالم في 1 أكتوبر 2021.

700 طن من الفولاذ لجناح «اينوك»

أعلنت مجموعة «اينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن استكمال الأعمال الإنشائية لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يضم خمسة مبانٍ مميزة. أُنشئ جناح اينوك باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والتصميم التي اعتمدها فريق «إكسبو 2020». وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «بصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لـ(إكسبو 2020 دبي)، سنحرص في جناح (اينوك) على تقديم تجربة مبتكرة وغامرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتطرح أفكاراً ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي لرسم ملامح مستقبل الطاقة. وبالرغم من التحديات التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة، واصل فريقنا عمله على مدار الساعة والتزم بكافة إرشادات السلامة، لتشييد جناح حديث يصطحب زواره في رحلة ملهِمة لا تُنسى، من أجل إعادة النظر في ماهية الطاقة وإمكانياتها وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياتنا».

جناح الفلبين .. أيقونات الفن العالمي في العمارة

أعلنت الفلبين أن جناحها في (إكسبو دبي) «البنجكوتا» قد شارف بناؤه على الانتهاء وسيقدم أبرز أيقونات الفن العالمي في مجال الهندسة المعمارية والفنون والتصميم والتي تعكس رسالة ومغزى الجناح، حيث يتيح معرض «إكسبو دبي 2020» لكل دولة إيصال ثقافتها وقيمها للعالم من خلال أجنحتهم الوطنية التي تسلط الضوء على إنجازاتهم في الثقافة، والتنمية، والعلوم، والتجارة، والرعاية الاجتماعية.

ويضم الجناح رامون ب. سانتوس، الحائز وسام الفنان الوطني للموسيقى، من ضمن نخبة من الفنانين الفلبينيين والذين سيستخدمون كل قدراتهم وخبراتهم الفنية لترجمة تسلل الأفكار الجديدة للجناح حول الفلبين.

