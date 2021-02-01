«كهرباء دبي» تنظم «القمة العالمية للحوكمة الرشيقة»

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «القمة العالمية للحوكمة الرشيقة»، عبر منصة افتراضية، بمشاركة عددٍ كبيرٍ من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة وخارجها.

افتتح أعمال القمة معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عبدالرحمن حارب راشد الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكوميّة لحكومة دولة الإمارات، وعدد من الخبراء العالميين في مجالات الحوكمة والرشاقة المؤسسية والمرونة والاستدامة.

وأشار معالي الطاير إلى أن «الهيئة» نظمت «القمة العالمية للحوكمة الرشيقة» لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الحوكمة؛ بهدف تمكين المؤسسات من تحقيق المزيد من الرشاقة والمرونة في ممارسة أعمالها، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص، والتطورات التي شهدها العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس «كوفيد - 19» والتي قدمت خلالها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار.

وأضاف معالي الطاير «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، تشمل جميع الأنشطة والعمليات. وتعد (الهيئة) من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة المؤسسية، وكان لمرونتها ورشاقتها دور مهم في تميزها ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وقد أسهم تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة في تحقيق (الهيئة) نتائج تنافسية على المستوى العالمي، وباتت الممارسات التي تطبقها (الهيئة) مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم».

واختتم معالي الطاير بالقول: «في إطار استراتيجيتها لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل ورؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي سباقة في تطوير عددٍ من المعايير الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير.