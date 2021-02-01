«اقتصادية دبي» تخالف 213 منشأة تجارية

دبي (الاتحاد)

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في شهر يناير، بإغلاق 14 محلاً ومخالفة 213 منشأة تجارية، والتنبيه على 30 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

من جانبه، قال حسن بو نفور مدير أول قسم الرقابة الميدانية: «حرص فريق العمل الميداني بتغطية جميع المناطق في إمارة دبي للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، حيث بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية في شهر يناير إلى 15045 محلاً.

وتوزعت المخالفات على أنشطة تجارية مختلفة، وكان من أبرزها الأنشطة التجارية التي تستقبل الجمهور أو يوجد بها احتمال للاكتظاظ بسبب عدم وجود مسافة كافية لتطبيق التباعد الجسدي».

وكررت «اقتصادية دبي» دعوتها وتأكديها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.