التضخم في الإمارات يتراجع %2.09 خلال ديسمبر

مصطفى عبد العظيم(دبي)

واصل معدل التضخم في دولة الإمارات، انخفاضه للشهر 24 على التوالي، بعد أن سجل تراجعاً، خلال شهر ديسمبر الماضي، على- أساس سنوي- قدره 2.09%، وفقاً لتقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووفقاً لبيانات المركز الصادرة أمس، انخفض الرقم القياسي العام «التضخم» خلال شهر ديسمبر 2020، ليصل إلى 105.97 نقطة، مقابل نحو 108.24 نقطة في ديسمبر 2019، فيما سجل ارتفاعاً طفيفاً -على أساس شهري قدره 0.09 نقطة، مقابل 105.87 نقطة في نوفمبر 2020.

وجاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي، نتيجة انخفاض 5 مجموعات انفاق رئيسية، كان أعلاها مجموعة الترويج والثقافة التي(تشكل 3.2% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة انخفاض بلغت 21.77%، تلتها مجموعة وخدمات النقل ذات الوزن النسبي المقدر بنحو 14.6%، مسجلة انخفاضا نسبته 7.25%، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.13% . وفي المقابل سجلت 7 مجموعات رئيسة ارتفاعات متباينة، تصدرتها مجموعة الملابس والأحذية بارتفاع نسبته 4.12%، ثم مجموعة والأغذية والمشروبات بنسبة 3.49%، بينما جاء ارتفاع التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 2.84%. وارتفع معدل التضخم في أبوظبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 0.40% مقارنة مع شهر نوفمبر الذي سبقه، وفي رأس الخيمة بنسبة 0.22%، وفي أم القيوين، بنسبة 0.08%، وفي عجمان، بنسبة 0.02%، وفي الفجيرة بنسبة 0.07%.