الإمارات الـ 12 عالمياً استشرافاً للمستقبل في 2021





مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنفت مجلة سي إي أو وورلد الأميركية، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عشر عالمياً والأولى في الشرق الأوسط، ضمن مؤشر الدول الأكثر استشرافاً للمستقبل في العام 2021، والمرتبة 15 عالمياً في مؤشر أفضل دول العالم للتقاعد 2021.

ووفقاً لمؤشر الدول الأكثر استشرافاً للمستقبل والذي يرصد أداء الدول ذات التفكير المستقبلي وقدرتها على الاستعداد للمستقبل وتهيئة مواطنيها وقاطينها له، تفوقت دولة الإمارات التي حصلت على 56.29 نقطة، على العديد من الدول المتقدمة، مثل هولندا التي جاءت في المرتبة 13 والنرويج في المرتبة 14، وإسرائيل في المرتبة 15، ونيوزيلندا في المرتبة 16، فيما حلت المملكة العربية في المرتبة 17 عالمياً، والثانية عربياً بعد الإمارات، متفوقة على الدنمارك وفرنسا وإيطاليا.

وتصدرت المملكة المتحدة المؤشر برصيد 72.15 درجة، تلتها اليابان برصيد 67.22 درجة، ثم ألمانيا برصيد 64.15 درجة، فما جاءت سنغافورة، في المرتبة الرابعة تلتها كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وأستراليا، وسويسرا، وكندا، وتايوان ووفنلندا، على التوالي.

وفي مؤشر آخر أصدرته المجلة اليوم، جاءت دولة الإمارات في المرتبة 15 عالمياً ضمن قائمة أفضل دول العالم للتقاعد في 2021، بعد أن سجلت 58.8 درجة، متفوقة على جهورية الدومينكان وإيطاليا والمكسيك واليونان وبوليفيا، في حين تصدرت نيوزيلندا المؤشر بنحو 71.7 نقطة، تلتها لوكسمبورج وسويسرا وكندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا وفرنسا وتايلاند.



