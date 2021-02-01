«أبوظبي للتنمية» يبحث فرص التعاون مع إثيوبيا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في مقر الصندوق سليمان ديديفو، سفير جمهورية إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عددٍ من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بدور الصندوق الداعم للحكومة الإثيوبية في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يساهم في تحقيق المنفعة المشتركة للدولتين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، إن زيارة السفير تُعد فرصة مهمة للتباحث في القضايا كافة التي تهم الجانبين، كما أنها تأتي في إطار اللقاءات والتنسيق المستمر بين الصندوق، والحكومة الإثيوبية، حيث يدعم الصندوق الأولويات الوطنية التي حددتها إثيوبيا لتحقيق التنمية في القطاعات التنموية والاقتصادية المختلفة.

من جانبه، ثمن سليمان ديديفو مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الإثيوبي، ومساعدة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن ما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية يؤكد الدور الفعال الذي تقوم به دولة الإمارات في مساندة المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويولي صندوق أبوظبي للتنمية أهمية خاصة لنشاطه التنموي في الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية، لا سيما أن المشاريع التي مولها في أفريقيا حققت نتائج إيجابية، وساهمت بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر أن الصندوق مول في إثيوبيا مشروعين لدعم البنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت 119.4 مليون درهم.