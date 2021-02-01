جامعة الإمارات تنظم مؤتمراً في علوم الطاقة المتجددة

العين (الاتحاد)

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي السادس في علوم الطاقة المتجددة واستخداماتها، اليوم، ويستمر ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويفتتح المؤتمر معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بكلمة ترحيبية يؤكد خلالها على الدور الذي تقوم به الدولة في تنمية مصادر الطاقة المتجددة، سواء في الإمارات أو عبر الشراكات مع العديد من الدول الصناعية والنامية، لتحقيق فرص الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة وحماية البيئة الطبيعية.

ويشارك في المؤتمر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في جلسة حوارية حول استراتيجية ورؤية دولة الإمارات 2050 لصناعة الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها، في ظل معدلات الطلب والاستهلاك المتوقعة وتحقيق التنمية المستدامة، يعقبها الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر بمشاركة كل من رئيسي الجلسة الدكتور محمود الأحمد، والدكتورة خولة الكعبي.

ويعد هذا المؤتمر أحد أهم الفعاليات في مجال الطاقة المتجددة، ويجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في هذا القطاع الحيوي الهام من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات المهتمة باستغلال الطاقة المتجددة.

كما يستضيف عدداً من الشخصيات البارزة كخبراء متحدثين من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، مشكلاً منصة علمية وبحثية رائدة في المنطقة، تهدف إلى مناقشة التقدم العلمي ونتائج الأوراق العلمية المتخصصة في الابتكارات العلمية الحديثة في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها.

ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية التي ستغطي قضايا ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات ومختلف دول العالم، كالتحديات والفرص لنشر تكنولوجيا الطاقة الخضراء، والدور الرئيسي لبطاريات الليثيوم في انتقال الطاقة في المستقبل ودور الشبكة الذكية في تسهيل تكامل الموارد المتجددة، وذلك ضمن سبعة مسارات رئيسية.

وأوضح معالي زكي أنور نسيبة أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تنظم هذا المؤتمر كجزء من رؤيتها الوطنية لتعزيز الخطة الاستراتيجية لصناعة الطاقة المتجددة واستخداماتها في الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.