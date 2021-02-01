زايد بن سرور عضواً في مجلس «أبوظبي التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري أثناء اجتماعه، أمس، على تعيين الشيخ زايد بن سرور آل نهيان عضواً في مجلس الإدارة.

كما وافق مجلس الإدارة على استقالة عبد الله المطوع الذي عمل عضواً في مجلس الإدارة على مدى 24 عاماً، وتقدم له بالشكر على تفانيه وجهوده المخلصة خلال السنوات الماضية.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: «أرحب بالشيخ زايد بن سرور آل نهيان عضواً في مجلس الإدارة، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.. ويسرني أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان للسيد عبد الله المطوع على مساهماته القيمة من خلال مختلف لجان مجلس الإدارة، والتي كان لها دور فاعل في النجاحات التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال الـ 24 سنة الماضية».