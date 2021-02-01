«مالية الشارقة» تطلق خدمات «تحصيل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بداية تعاون جديد مع شركة الفردان للصرافة، لتقديم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل ودفع رسوم الخدمات الذكية (نظام الإيصال الذكي - تحصيل) إلى كافة الأفراد والمتعاملين مع الدوائر الحكومية في الشارقة، من خلال كل فروع شركة الفردان للصرافة، وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرص الدائرة على رفع مستوى رضا العملاء والتيسير عليهم.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «تحرص دائرة المالية المركزية على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات، وهو الهدف الأساسي من توقيع الاتفاقية». من جانبه، أفاد حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لدى الفردان للصرافة: «يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع دائرة المالية المركزية، بهدف إحداث آثار إيجابية تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».