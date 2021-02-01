مؤتمر افتراضيّ حول «الأمن السيبراني» في المصارف

أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم اتحاد مصارف الإمارات وبالاشتراك مع شركة الاقتصاد والأعمال مؤتمراً حول الأمن السيبراني في المصارف خلال يومي 3 و4 من شهر فبراير الجاري، عبر تقنية الفيديو المرئي (Webinar)، بمشاركة نُخبةٌ من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال الأمن السيبراني.

يأتي المؤتمر عقب ازدياد حدّة الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المصارف والأفراد حول العالم، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا واتجاه المؤسسات الى اعتماد مبدأ العمل عن بعد، وانصراف العملاء إلى استكمال عملياتهم المصرفية عبر الإنترنت، مما شكّل حافزاً لاستهدافهم من قبل شبكات القرصنة.

وأشار جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إلى حرص اتحاد مصارف الإمارات على عقد هذا المؤتمر الافتراضي لإطلاع العاملين في القطاع المصرفي على تطورات الهجمات السيبرانية والمخاطر الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات العملاء، وضرورة معرفة العملاء لتلك المخاطر والاستعداد لها.

ودعا صالح رؤساء ومسؤولي إدارات أمن وتقنيات المعلومات والمخاطر في كافة المصارف والمؤسسات المالية إلى المشاركة في المؤتمر الذي سيشكل منصة فعّالة لبحث كافة التحديات التي يواجهونها جميعاً واستعراض الحلول المناسبة لتلك التحديات.