معدل البطالة في إيطاليا





ميلانو (أ ف ب)

بدأ معدل البطالة في إيطاليا الارتفاع مرة جديدة في ديسمبر ووصل إلى 9 في المئة، بزيادة 0,2 نقطة مقارنة بالشهر السابق، بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء (إستات) الاثنين.

وطال هذا الارتفاع في نسبة البطالة خصوصا الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وهي الفئة التي سجلت معدل 29,7 في المئة، بزيادة مقدارها 0,3 نقطة.

كذلك، ارتفع معدل البطالة بمقدار 0,3 نقطة للنساء (إلى 10 في المئة) مقابل زيادة محدودة بـ 0,1 نقطة للرجال (إلى 8,3 في المئة).

وارتفع عدد الباحثين عن عمل بنسبة 1,5 في المئة في ديسمبر ليصل إلى 34 ألفا. وبخلاف ذلك، انخفض هذا العدد لفئة الشباب.

وفي المقابل، انخفض معدل التوظيف العام للسكان النشطين بمقدار 0,2 نقطة إلى 58 في المئة في ديسمبر، وهو أقل بمقدار 0,9 نقطة مقارنة بمستواه قبل جائحة كوفيد-19 في فبراير.

ومع إجراءات الإغلاق المتخذة لوقف انتشار الوباء، شهدت البطالة انخفاضا خادعا في مارس وأبريل إذ قرر العديد من الإيطاليين عدم البحث عن عمل (وبالتالي لم يسجلوا أسماءهم في المكاتب الرسمية كعاطلين من العمل) بسبب إغلاق العديد من الشركات.

لكن بين مايو الذي رفعت خلاله تدابير الإغلاق ويوليو، بدأ الارتفاع مرة جديدة فيما تعافى الاقتصاد.

غير أن الوضع الصحي تدهور مجددا في أكتوبر، ما دفع السلطات إلى فرض مزيد من القيود.



