10 بنوك وطنية ضمن أقوى علامات تجارية عالمياً



مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت 10 بنوك إماراتية ضمن قائمة أغلى وأقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم للعام 2021، وفقاً لتقرير مؤسسة براند فاينانس، الذي قدر إجمالي قيمة العلامة التجارية للبنوك الوطنية العشر بنحو 50.3 مليار درهم (13.7 مليار درهم).

وشملت قائمة البنوك الوطنية كل من، بنك الإمارات دبي الوطني الذي حل مع بنك أبوظبي الأول ضمن أكبر وأقوى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، باحتلالهما المرتبة 74 و77 على التوالي، بالإضافة إلى العلامات التجارية بنوك، أبوظبي التجاري (120) و دبي الإسلامي (145) و أبوظبي الإسلامي (217) والمشرق (284) والإمارات الإسلامي (344) وبنك رأس الخيمة (346) ودبي التجاري (360) وبنك الفجيرة الوطني (406).

ووفقاً لتقرير براند فايناس، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية الرائدة في العالم، بلغت قيمة العلامة التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني 13,68 مليار درهم (3.730 مليار دولار) فيما بلغت قيمة العلامة التجارية لبنك أبوظبي الأول (13.3 مليار درهم) (3.73 مليار دولار) تلاهما بنك أبوظبي التجاري بقيمة 7.88 مليار درهم (2.14 مليار دولار) .

وبلغت قيم العلامة التجارية لبنك دبي الإسلامي بقيمة (5.8 مليار درهم (1.59 مليار دولار) ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 2.8 مليار درهم (771 مليون دولار)، وبنك المشرق بقيمة 1.77 مليار درهم (484 مليون دولار) ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 1.31 مليار درهم (359 مليون دولار) وبنك رأس الخيمة بقيمة 1.3 مليار درهم ( 357 مليون دولار) وبنك دبي التجاري بقيمة 1.2 مليار درهم ( 334 مليون دولار) وبنك الفجيرة الوطني بقيمة 950.5 مليون درهم ( 259 مليون دولار).

وبحسب التقرير، تصدرت 4 بنوك صينية المراتب الأربعة الأولى من قائمة أغلى وأقوى 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، شملت بنوك ICBC والإنشاء والزراعي الصيني، وبنك أو تشاينا، فيما جاءت البنوك الأميركية، بنك أو أميركا و سيتي بنك الأميركي و ويلز فارجو وتيس وجي بي مورجان في المراكز من الخامس حتى التاسع، بينما حل بنك ميرشانت أو تشانيا في المرتبة العاشرة.

وأفاد التقرير أن ما يقرب من ثلثي العلامات التجارية المصرفية في القائمة قد سجلت خسائر في قيمة العلامة التجارية هذا العام بسبب الأوضاع التي شهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، وجهود الحكومات لتحفيز النمو الاقتصادي لمواجهة آثار الجائحة العالمية التي مازالت مستمرة.

وأوضح التقرير أن البنوك الإماراتية مهيأة لتعزيز قيمة علاماتها التجارية خلال العام الجاري مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لاكسبو 2020 دبي والذي يعد بنك الإمارات الوطني شريكاً رسمياً له، فيما يواصل بنك أبوظبي الأول تركيزه على استراتيجيته للنمو على المدى الطويل، وتحديداً من خلال تسريع رحلة التحول الرقمي والاستفادة من موقعه الريادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة حضوره الدولي.

وأشار التقرير إلى تمكن ثلاث علامات تجارية مصرفية إماراتية من حماية قيم علامتها التجارية هذا العام إلى حد ما شملت بنك الفجيرة الوطني الذي سجل نمواً نسبته 2% ليصبح البنك الإماراتي الوحيد الذي سجل نموًا إيجابيًا في قيمة العلامة التجارية، فيما سجل بنك دبي التجاري نسبة انخفاض هي الأدنى بلغت 4%، تلاه بنك المشرق بانخفاض 7% في قيمة العلامة التجارية.

وقال ديفيد هاي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس، أن استجابة البنوك للجائحة العالمية أدت إلى زيادة سنوية في درجات السمعة الإجمالية بين العملاء، والتي قد تؤدي بلا شك إلى زيادة في قيم العلامات التجارية في العام المقبل ".

من جانبها قالت جوي ماكنايت، مديرة التحرير في مجلة ذا بانكر أن " التحول الواسع النطاق إلى النظام الرقمي وفر فرصًا للبنوك لتقديم خدمة عملاء أفضل وابتكارات أسرع ، الأمر الذي يقطع شوطًا طويلاً في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والقيمة.

وأضافت أن "البنوك التي كانت تستثمر الوقت والموارد في التحول الرقمي لعملياتها على مدى السنوات القليلة الماضية نجحت في جني ثمار هذا الاستثمار خلال جائحة كوفيد-19 ، حيث تمكنت من الاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء الجدد."