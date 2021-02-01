بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين في أعقاب موجة بيع حادة في الأسبوع الماضي، إذ دفع تحول ناجم عن فورة تعاملات الأفراد في الفضة أسهم شركات التعدين للصعود، بينما ينتظر المستثمرون بيانات نشاط الصناعات التحويلية في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.1 بالمئة، بما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 30054.73 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 16.9 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 3731.17 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 155.5 نقطة، أو 1.19 بالمئة، إلى 13226.18 نقطة.