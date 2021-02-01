1.91 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية

الرياض (رويترز) بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم 1.91 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية خلال يناير الماضي.

وأوضحت السوق أن الأجانب اشتروا أسهما بقيمة 10.78 مليار ريال في يناير، فيما باعوا أسهما بقيمة 8.86 مليار ريال في يناير.

وبلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية من الأسهم 1.24 مليار ريال في يناير.

واشترت المؤسسات السعودية أسهما بقيمة 7.95 مليار ريال في يناير، وباعت أسهما بقيمة 6.71 مليار ريال في يناير.