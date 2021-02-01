«التجارة العالمية» تحكم لصالح صادرات البولي بروبيلين الإماراتية لباكستان

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت وزارة الاقتصاد في الحصول على حكم لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع المرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين، وذلك بعد شكوى كانت قد تقدمت بها الوزارة إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.

وأصدرت هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية، والذي أكد صحة موقف الدولة والدفوعات التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد خلال مختلف مراحل النزاع، وأقرت الهيئة عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ عام 2013، وأوصت الهيئة وعلى نحو استثنائي بأن تقوم باكستان بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34%، آخذة في الحسبان المخالفات الفنية والقانونية الجوهرية التي تشوب هذه التدابير التي اتخذتها السلطات الباكستانية.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة: إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية والدفاع عن المنتج الوطني من خلال دورها في التحرك ضد تدابير ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة ضدّها بشكل تعسفي، موضحاً: «تم في هذا القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية بعد طلب الدخول في مشاورات مع الطرف الباكستاني، واستمر على مدى أكثر من سنتين تقديم الدفوعات والمؤيدات والحجج والردود اللازمة لدعم موقف الدولة أمام الجهاز إلى أن صدر قرار هيئة التحكيم بما يكرس صواب الموقف الإماراتي».

وأضاف: «نجاح الوزارة في الحصول على هذا الحكم لمصلحة الدولة جاء بعد محاولات عديدة لحل النزاع بالطرق الثنائية والودية، وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته وإزالة أي معوّقات أمام نموه، حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية».

وتابع بالقول: «تمثل منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين عنصراً مهماً ضمن قطاع البتروكيميائيات الذي يعد أحد محركات التنوع الاقتصادي للدولة، وستوفر إعادة فتح سوق مهمة أمامه بحجم السوق الباكستانية دفعة قوية لازدهار وانتعاش هذه الصناعة الوطنية، وهذا سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وسيسهم بالتالي في تشجيع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال».

وأكدّ أيضاً أنّها المرّة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتفعيل آلية تسوية النزاعات من أجل حماية حقوقها التي تكفلها لها اتفاقيات المنظمة، وكذلك تعتبر دولة الإمارات أول بلد عربي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية يقوم برفع قضية بصفة مشتكي لجهاز تسوية النزاعات ويصدر حكم لمصلحته، بما يؤكد صحّة المسار الذيّ انتهجته وزارة الاقتصاد في الدفاع عن المنتجات والمنشآت الوطنية، من خلال مختلف الآليات القانونية التي تضمن التكافؤ بين التزامات الدولة وحقوقها في إطار هذه الاتفاقيات، وبما يحقق الاستفادة القصوى من عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن إجمالي صادرات دولة الإمارات من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين إلى العالم بلغت نحو 246 مليون درهم إماراتي في عام 2019، ومن المتوقع بحسب التقديرات العالمية المتخصصة أن يحقق الطلب العالمي على هذه المنتجات زيادة بنحو 5.3% خلال الفترة الزمنية من عام 2020 حتى 2025، ولا سيما في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحكم التوجهّ المتزايد نحو استخدام هذه المنتجات في تعبئة وتغليف الأغذية، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة.



