2.87 مليون برميل يومياً صادرات العراق النفطية

بغداد (رويترز) - قالت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إن صادرات العراق النفطية زادت إلى 2.868 مليون برميل يومياً في يناير، من 2.846 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 2.77 مليون برميل يومياً في يناير، ارتفاعاً من 2.75 مليون برميل يومياً قبل شهر.