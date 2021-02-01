شركات التعدين تقود صعود مكاسب أسهم أوروبا





فرانكفورت (رويترز) - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتنتعش من أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر بدعم من ارتفاع أسهم شركات التعدين بعد تحول اهتمام فورة جارية لتداولات المستثمرين الأفراد إلى الفضة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، فيما قادت أسهم شركات تعدين من بينها فريسنيلو وبوليميتال إنترناشونال وبوليدين المكاسب المبكرة في المؤشر.

وأصبحت الفضة أحدث محور تركيز لتحرك محموم عبر الإنترنت لمتعاملين أفراد يرفعون قيم الأصول التي يراهن مديرو الصناديق الكبيرة على انخفاضها.

وسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضات تزيد عن ثلاثة بالمئة في الأسبوع السابق، بفعل مخاوف تحيط بتباطؤ توزيع لقاحات لكوفيد-19، وفي الوقت الذي أدت فيه التداولات المحمومة للأفراد إلى زيادة التقلبات.

وصعد المؤشر داكس الألماني واحداً بالمئة.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ تسبب قرار بتشديد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة كوفيد-19 في خنق إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.



