دبي: «محكمة الفضاء» على الطريق



دبي (الاتحاد)

تتطلع محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل للضلوع هذا العام في مبادرة «محاكم الفضاء» والتي تندرج تحت مظلة محاكم المستقبل.

وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «نشهد حالياً ولادة صناعة فضائية متكاملة مدعومة بالموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي. وبالتوازي، ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء في تحقيق ذلك، عبر بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين. ونظراً لأن تجارة الفضاء أصبحت أكثر عالمية من أي وقت مضى، ستحتاج البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الترابط والتنوع والمرونة إلى تمكين هذا النمو. وستتطلب الاتفاقيات التجارية المعقدة أيضاً نظاماً قضائياً مبتكراً بنفس القدر لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات.»

وستكون لمبادرة «محاكم الفضاء» ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء لتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بالفضاء.

وسيتبع ذلك المزيد من الاستكشاف مع إنشاء «دليل نزاعات الفضاء»، الذي سيشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم النزاعات المتعلقة بالفضاء، مع إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية.

من جهته قال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعتبر صناعة الفضاء من أسرع القطاعات نمواً في الدولة. ففي فترة زمنية قصيرة، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول التي لها بصمة كبيرة في مجال الفضاء. ففي عام 2019، أطلقنا تحدي محمد بن راشد لاستيطان الفضاء وخصصنا مليوني درهم إماراتي كتمويل أولي لصالح 35 فريقاً من العلماء في جميع أنحاء العالم. كما نظمنا منتدى الفضاء على الأرض بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لتقديم لمحة عامة عن التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه في استكشاف الفضاء وارتباطه بتحسين ظروف المعيشة على الأرض.»

وأطلقت كل من محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل برنامج «محاكم المستقبل» في عام 2017 لاستكشاف الحلول التكنولوجية في المجال القانوني، وتوفير منصة للبحث وقيادة الفكر لرفع إمكانية الوصول والكفاءة المقدمة لمستخدمي خدمات المحكمة في جميع أنحاء العالم.