تعيين «سيسكو» لإدارة وصيانة شبكة «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

تم تعيين شركة سيسكو لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ إكسبو 2020 دبي، لتصبح بدورها مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات تقدماً من نوعها في المنطقة.

وانطلاقاً من كون سيسكو الشريك الرسمي الأول للشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، قامت الشركة بنشر شبكتها المتقدّمة والقائمة على النوايا أو ما يدعى باسم Intent-based network في الموقع. كما دعمت أتمتة نقاط نهاية إنترنت الأشياء، مساهمة في جعل إكسبو 2020 النسخة الأذكى والأكثر تقدماً في تاريخ إكسبو.

وبصفتها الجديدة كمشغّل للشبكات، سوف تتولّى «سيسكو» المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في إكسبو 2020، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، والذي سيكون موجوداً في موقع إكسبو 2020. ويظهر تعيين الشركة كمشغّل للشبكة علاقة الثقة والمواءمة المستمرة التي تهدف إلى أن يصبح إكسبو 2020 دبي المعيار الأساسي لجميع الفعاليات المستقبلية، على الصّعيدين الإقليمي وحول العالم.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: «يعدّ هذا الإعلان الأخير بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين «إكسبو» وشركة «سيسكو»، كما أنه يعزّز شراكتنا المستمرة بينما نستعد لفتح أبوابنا للعالم في 1 أكتوبر 2021».

وفي حين تلتزم سيسكو بتعريف ودمج العمليات بدقة، فإنها تتبنّى أيضاً نهج التفكير المستقبلي للتصميم، هادفة إلى تطوير أحدث مركز مراقبة وإدارة الشبكة الذي سيدير ​​ويحافظ على عمليات الشبكة الذكية بسلاسة تامة.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدى سيسكو في منطقة الخليج: «في سيسكو، نعتقد أنه من خلال الريادة في مجال التكنولوجيا التي تربط الأشخاص والأجهزة، يمكننا العمل من أجل مستقبل أكثر شمولاً للجميع. يحمل إكسبو 2020 رؤية عصرية تسعى لحشد الناس في جميع أنحاء العالم للعمل معاً لحل القضايا الملحة للبشرية، والتي من الممكن تسهيلها عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا».