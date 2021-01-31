إيجارات الفلل بأبوظبي.. هل ترتفع بعد «كورونا»؟

سيد الحجار (أبوظبي)

أسهم تغير متطلبات السكن بعد جائحة «كورونا»، وما فرضته من متغيرات تتعلق بالبقاء في المنزل، والعمل والتعليم عن بُعد، في ارتفاع ملحوظ بالطلب على الفلل السكنية بأبوظبي، في ظل ما توفره الفلل من مساحات واسعة، وملاحق وحدائق تتيح المزيد من وسائل الترفيه والراحة للأسرة والأطفال، فهل انعكس ذلك على الأسعار؟

بالفعل أظهر رصد أجرته «الاتحاد» تغيرات متباينة في إيجارات الفلل، خلال الفترة الأخيرة، لتشهد معظم المناطق استقراراً نسبياً، بعد أكثر من 3 سنوات من التراجع المستمر بالإيجارات، ورغم تسجيل بعض المناطق القديمة وسط أبوظبي، تراجعاً طفيفاً في الأسعار، شهدت بعض مشاريع الفلل الفاخرة، لاسيما بجزيرة ياس والسعديات، ارتفاعاً نسبياً في الإيجارات.

وأكد تقرير صادر عن موقعي «بيوت» و«دوبيزل»، مؤخراً أن السوق العقاري في أبوظبي، يتجه نحو الاستقرار، موضحاً أن مدينة محمد بن زايد، حافظت على جاذبيتها، كأكثر المناطق المرغوبة في أبوظبي لاستئجار الفلل السكنية، كما شملت قائمة المناطق المرغوبة لاستئجار الفلل، كلاً من المرور، الريف، البطين، الكرامة، مدينة شخبوط، وجزيرة ياس، والتي سجلت معظمها استقراراً في الإيجارات.

أسعار تنافسية

وبحسب رصد «الاتحاد»، تتوافر بأبوظبي فلل في مشروع «قرية هيدرا» مؤلفة من غرفتين بأسعار تأجير تبدأ من 55 ألف درهم سنوياً، وثلاث غرف بـ65 ألفاً، وفي مشروع الغدير بمنطقة سيح السديرة بين أبوظبي ودبي، تتوافر وحدات «تاون هاوس» بإيجارات تبدأ من 48 ألف درهم، و75 ألفاً لثلاث غرف، كما تتوافر فلل غرفتين بـ60 ألفاً، و3 غرف بـ90 ألف درهم سنوياً، وفي «الريف» تبدأ الإيجارات من 75 ألف درهم سنوياً للغرفتين، و95 ألفاً للثلاث غرف.

كما تتوافر في حدائق الجولف فلل بإيجارات تبدأ من 230 لأربع غرف، و240 لخمس غرف، وفي قرية ساس النخيل من 140 ألف درهم سنوياً لثلاث غرف، و150 ألفاً لأربع غرف، و160 ألفاً لخمس غرف.

وفي مشروع حدائق الراحة، تتوافر فلل و«تاون هاوس» بإيجارات تبدأ من 135 ألفاً لثلاث غرف، و145 ألفاً لأربع غرف، و180 ألفاً لخمس غرف، كما تتوافر في قرية الفرسان بمدينة خليفة فلل بإيجارات تبدأ من 200 ألف درهم لثلاث غرف، و210 ألفا لأربع غرف، و245 ألفا لخمس غرف سنوياً.

فيما تبدأ الأسعار في مشروع «بوابة أبوظبي» بمنطقة المقطع على شارع الخليج العربي، من 150 ألفاً لثلاث غرف، و165 ألفاً لأربع غرف، و220 لخمس غرف، كما يتوافر بمشروع «هيلز أبوظبي»، بالمنطقة ذاتها، فلل ذات 5 غرف بإيجارات 220 ألف درهم سنوياً.

وفي مشروع حدائق بلووم بالقرب من منتزه خليفة بأبوظبي، تبدأ إيجارات «التاون هاوس» والفلل ذات الغرف الثلاث من 180 ألفاً، فيما تتوافر بمشروع حدائق القرم بشارع السلام بالقرب من مطار البطين، فلل ذات 4 غرف بـ130 ألفاً، و5 غرف بـ145 ألف درهم سنوياً.

وفي مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط، تتوافر مئات الفلل السكنية للإيجار بأسعار تبدأ من 90 ألف درهم للفلل ذات الثلاث، 100 ألف درهم لأربع غرف، و110 ألفاً لخمس غرف، وترتفع الأسعار لأكثر من 150 ألفاً حسب المساحة والمواصفات.

وفي وسط أبوظبي، لاسيما بمناطق المشرف، والمرور والبطين والخالدية تتوافر فلل للإيجار بداية من 120 ألف درهم لثلاث غرف، و130 ألفاً لأربع غرف، و140 ألفاً لخمس غرف، فيما ترتفع الأسعار بمناطق بين الجسرين لأكثر من 150 ألفاً، ومعسكر آل نهيان لأكثر من 170 ألف درهم للفلل الكبيرة ذات الغرف الخمس أو أكثر.

فلل فاخرة

ويضم منتجع «القرم»، الذي نفذته شركة الدار العقارية عند الطرف الغربي لجزيرة أبوظبي، بشارع الخليج العربي، فللاً مؤلفة من 4 غرف بنحو 550 ألف درهم، و5 غرف بـ750 ألفاً، ويضم مشروع «قرية مارينا» بالقرب من مارينا مول بأبوظبي فللاً فاخرة مؤلفة من 4 غرف بإيجارات تبدأ من 360 ألفاً، و5 غرف من 420 ألفاً. وتتوافر في مشروع وست ياس بجزيرة ياس فلل ذات 4 غرف بإيجارات تبدأ من 240 ألف درهم، و260 ألفاً لخمس غرف، وفي ياس إيكرز تتوافر فلل و«تاون هاوس» بأسعار تبدأ من 150 ألفاً للغرفتين، و180 ألفاً لثلاث غرف، و210 آلاف لأربع غرف، و350 ألفاً لخمس غرف.

كما تتوافر فلل مؤلفة من 4 غرف للإيجار في جزيرة الريم بأسعار تبدأ من 250 ألف درهم بمشروع فلل نالايا في نجمة أبوظبي، 5 غرف بـ330 ألفاً.

وفي جزيرة السعديات تتوافر وحدات «تاون هاوس» مؤلفة من 3 غرف بشاطئ السعديات بنحو 260 ألف درهم سنوياً، فيما تبدأ إيجارات الفلل ذات 4 غرف بالجزيرة من 370 ألفاً، 390 ألفاً لخمس غرف.

تباين الإيجارات

قال رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، إنه بوجه عام فإن سوق الإيجارات في الإمارات، واصلت تراجعها خلال عام 2020، إلا أن الطلب المتزايد على الفلل قلص من تراجع الإيجارات بمعظم المناطق، ليتوقف منحنى تراجع الأسعار بالكثير من المناطق، فضلاً عن تسجيل ارتفاع في بعض مشاريع الفلل الفاخرة، مثل «وست ياس»، ومشاريع جزيرة السعديات.

ومن جانبه، أوضح أحمد صلاح ربيع، مدير شركة «بلاتينيوم هوم» للعقارات، أنه بوجه عام هناك حركة تنقلات للفلل على حساب الشقق، لاسيما في ظل توافر فلل بأسعار منافسة للشقق، حيث تتوافر فلل غرفتين للإيجار بمشروع الريف بنحو 65 إلى 70 ألفاً، وثلاث غرف بـ85 إلى 95 ألفاً، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب خلال الفترة الحالية لمنحنى الأسعار.