الخليجيون يرفعون وتيرة شرائهم في أسواق المال المحلية

أبوظبي (وام)

ارتفعت وتيرة الاستثمارات الخليجية في أسواق المال الإماراتية خلال الشهر الأول من عام 2021 بعدما بلغت قيمة تداولاتهم نحو 1.8 مليار درهم بيعاً وشراءً شكلت نحو 5.3% من إجمالي التداولات خلال شهر يناير الجاري، حسب الإحصائيات الصادرة عن الأسواق.

ويلغ صافي استثماراتهم 210 ملايين درهم تقريباً.

وبلغت قيمة تداولات الخليجيين في سوق دبي المالي، خلال شهر يناير، نحو 1.17 مليار درهم بيعاً وشراءً، بصافي استثمارات بلغ 116 مليون درهم خلال وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة تداولات الشريحة نفسها من المستثمرين 620 مليون درهم بيعاً وشراء، تشكل 3.1% تقريباً من إجمالي التداولات في السوق، بضافي استثمارات بلغ 90 مليون درهم.