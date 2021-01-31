حاكم الشارقة يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«إيني»

الشارقة (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس في قصر البديع، الرئيس التنفيذي لشركة الوكالة الوطنية للمحروقات «إيني» كلاوديو ديسكالزي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، والمهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعدد من ممثلي «سنوك» و«إيني».

ورحب سموه بالضيف والوفد المرافق له، معبراً عن تفاؤله بالشراكة القائمة بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة الوكالة الوطنية للمحروقات، متمنياً للطرفين التوفيق في ما هم مقبلون عليه من أبحاث واستكشافات.

وتم خلال اللقاء التعريف بأنشطة «إيني» في مجال البترول في دولة الإمارات، وما تم إنجازه منذ حصول «إيني» في عام 2019 على امتياز الاستكشاف في المناطق البرية (أ) و(ب) و(ج) من إمارة الشارقة بالمشاركة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك».

واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال اللقاء من الرئيس التنفيذي لشركة إيني على جملة من الفرص المستقبلية المتعلقة بالتطور في مجال الطاقة والمشاريع الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبدي شركة إيني اهتماماً متزايداً بهذه المجالات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء عدداً من النقاط، تركزت حول طرق الاستفادة من أنشطة شركة إيني في الإمارة، في إطار شراكتها الذكية مع «سنوك» في المناطق البرية (أ) و(ب) و(ج)، والرؤية المستقبلية التي تعمل عليها الشركة، والفرص الموجودة.

وتعمل شركة إيني، وفق برنامجها المحدد مع شركة سنوك، لإنجاز عددٍ من الأعمال الاستكشافية في المنطقتين (أ) و(ج) من الإمارة، وذلك للمساهمة في اكتشاف موارد إضافية لصالح تنمية الشارقة.

وكانت «إيني» و«سنوك» قد أعلنتا في الرابع من هذا الشهر بدء الإنتاج من حقل محاني الواقع في منطقة الامتياز البرية (ب)، وقد تحقق ذلك في أقل من عام منذ الإعلان عن اكتشاف الغاز في حقل محاني، وأقل من عامين من توقيع عقد دخول «إيني» في الشراكة مع سنوك للاكتشاف في المناطق البرية في الشارقة.

كما تشارك شركتا «سنوك» و«إيني» في استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التزام «إيني» بالتحول في مجال الطاقة، خاصة مجال الحياد الكربوني.

وتقدم كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة الوكالة الوطنية للمحروقات «إيني» بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموه غير المحدود والرعاية والمتابعة التي يوليها سموه للأنشطة كافة في مجالات التنقيب وأنشطة الشركة، قائلاً «إن الدعم غير المحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة هو أساس التقدم الكبير والشراكة الذكية التي تجمع ما بين شركتي سنوك وإيني والتي أسهمت في تحقيق الأهداف المنشودة، وإكمال العديد من ملفات الإنجازات الكبيرة خلال وقتٍ قصير، على الرغم من التأثير الكبير لجائحة (كوفيد - 19) على الأنشطة كافة في العالم».