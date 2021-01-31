حمدان بن راشد: ملتزمون بدعم تنافسية الشركات الإماراتية

دبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم ترشيح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، كنائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وقد وافق الأعضاء على انتخاب معاليه. ورحّب سموه بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد.

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات السابق، لما قدمه من عطاء وجهود حثيثة ساهمت بشكل فعّال في دعم أنشطة وعمليات الشركة وتحقيق أهدافها، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وشدد سموه على أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تؤكد التزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الشركة تلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الشركات الإماراتية المصدّرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وأضاف سموه: «تساهم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال، حيث إن حلولها التأمينية تعمل على تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي ودعم خططها نحو النمو والتوسع.»

من جانبه، أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بجهود شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعكس قدرة الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وإعطائها ميزة تنافسية عند العمل في الأسواق الدولية.

وخلال الاجتماع، تطرق مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى استراتيجية الشركة للعشرة أعوام القادمة ومبادراتها لتقديم المزيد من الدعم للشركات الإماراتية.

كما ناقش الاجتماع البيانات المالية للشركة لعام 2019 والبيانات المالية الأولية لعام 2020.

كما ناقش الاجتماع تطوير شعار جديد للشركة بشكل يواكب التحول الرقمي، وأكد على قيام الشركة باتباع إجراءات دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، الصادر عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.