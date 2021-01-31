«الأعلى للطاقة بدبي» يدعم إنتاج الألمنيوم الأخضر

دبي(الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثالث والستين للمجلس والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس. ناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها تجربة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA ) في مواجهة آثار جائحة كوفيد -19 العالمية، وقرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بخفض الرسم الإضافي لوقود للكهرباء والمياه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020.

كما تم استعراض التقدم في مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، الذي تنفذه بلدية دبي لمعالجة كافة أنواع النفايات البلدية الصلبة باستخدام تقنيات الحرق المباشر لتوليد الطاقة الحرارية وتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة وتصديرها إلى الشبكة الكهربائية.

وتتميز المحطة بأعلى كفاءة حرارية في معالجة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق الخطط الاستراتيجية لدبي.

كما ناقش الاجتماع كذلك دعم إنتاج الألمنيوم الأخضر في دبي، و قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون، تعتبر مبادرة إنتاج الألمنيوم الأخضر الأولى من نوعها في العالم لإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية في عمليات التشغيل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوريد الكهرباء من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويدعم هذا المشروع تنافسية الإمارات العالمية للألمنيوم في الأسواق العالمية لكون الألمنيوم المنتج من الطاقة الشمسية عنصراً مهماً والأمثل للاستخدامات الصناعية.