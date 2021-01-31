«الاقتصاد»: حملة تفتيش على بيع السجائر

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع «الهيئة الاتحادية للضرائب» ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة وعجمان، حملة تفتيش استمرت على مدى ثلاثة أيام، استهدفت منشآتٍ تجارية في إمارات دبي والشارقة وعجمان، وتخللها إصدار مخالفات وغرامات متنوعة بحق المنشآت غير الممتثلة للتشريعات التجارية، والمحال المتهربة من دفع رسوم الضرائب المقررة على السجائر، والشركات التي أخلَّتْ بالمنافسة النزيهة في تصنيع وتجارة التبغ.

وتضمنت الحملة تنظيم زيارات تفتيشية ميدانية لـ 12 محلاً في عددٍ من الأسواق في إمارات دبي والشارقة وعجمان بعد ورود شكاوى وبلاغات تفيد بإخلال بعض شركات التبغ بمبادئ المنافسة العادلة وقيامها بالاتجار بالتبغ بصورة غير مشروعة، وبما يخالف الممارسات التجارية السليمة. وأسفرت الحملة عن تحرير 8 غرامات، تراوحت قيمتها بين 50 ألف لتصل إلى أكثر من 100 ألف درهم بحق المخالفين.

وأكدت الإدارة حرصها على إشراك الجمهور في عمليات ضبط الأسواق من خلال تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أيَّ مخالفات تجارية وممارسات غير مشروعة.