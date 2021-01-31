غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية حول «الصكوك والسندات»

عجمان (وام)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، حلقة نقاشية عن بعد بعنوان «الصكوك والسندات» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعتمدها غرفة عجمان لموظفيها، بهدف تنويع المعارف وتبادل المعلومات ورصد التوصيات والمقترحات لتعزيز بيئة العمل.

ترأس الحلقة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة وحضرها سعادة سالم السويدي المدير العام والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة، ومصرف عجمان.

وأكد المويجعي على أهمية الحلقة النقاشية وما تتناوله من مقارنة بين السندات والصكوك، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مبادرة الإمارات بإقرار استراتيجية للدين العام وتعزيز الثقة في اقتصاد الدولة خاصة مع التصنيفات الائتمانية المرتفعة.

واطلع الحضور على تعريف السندات وخصائصها باعتبارها قروضا طويلة الأجل ويحدد وقت سدادها بشكل مسبق، وتحمل سعر فائدة ثابتًا، وعلى المنشأة المصدرة لها دفع القيمة النقدية للسند عند الاستحقاق، كذلك دفع الفوائد كل سنة أو ستة أشهر بحسب الاتفاق بين المستثمر والمنشأة، والسندات إحدى طرق الإقراض لتمويل النشاطات التنفيذية.