«هب 71» تواصل جذب القدرات العلمية والتكنولوجية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

لا تتوقف برامج وخطط أبوظبي التنموية عند حدود الأفكار والتمنيات؛ ولذا عندما أعلنت حكومة الإمارة برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، أرفقته بمجموعة من الأدوات والآليات التنفيذية التي تضمن تحويل الأفكار إلى واقع ملموس في أسرع وقتٍ ممكن، فجاءت منصة «هب 71» ضمن المبادرات الرئيسية في برنامج المسرعات التنموية، التي وضعت أبوظبي على رأس منظومة تشمل مليون مخترع ومطور تكنولوجي معروف في العالم.

وقالت المنصة: أقامت Hub71، شراكتين جديدتين مع مؤسستين أكاديميتين رائدتين هما منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، وكلية INSEAD الشرق الأوسط لتنمية المواهب في عاصمة الإمارات، وجذب قدرات علمية وتكنولوجية جديدة إلى مجتمعها التقني المتنامي.

ويقوم احتضان أبوظبي للتكنولوجيا والابتكار إلى حد كبير على تنمية المهارات المحلية، وجذب أفضل المواهب من حول العالم لمواكبة تحول الإمارة الرقمي.

وأوضحت أن الشراكتين الأكاديميتين الجديدتين ستفيدان طلاب الجامعات، وتبرزهم أمام الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في مجال الابتكار الرقمي.

وستستفيد كل مؤسسة من خلال شراكات Hub71 الأكاديمية الجديدة من شبكة شركاء منظومة التكنولوجيا والمرشدين الخبراء لدعم الطلاب والخريجين، بالإضافة إلى حصول شركاتها الناشئة على أولوية الوصول إلى برنامج Hub71 للحوافز.

وتشمل الشراكات المفيدة للطرفين أيضاً ورش عمل في مجال الابتكار وبرامج مشتركة وفعاليات وهاكاثون، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكاتب العمل المشتركة WeWork x Hub71 في Hub71.

كما سيتم تسهيل توظيف المتخرّجين وحصولهم على فرص تدريب في شركات Hub71 الناشئة.

وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـHub71: «ستزود شراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية عالمية المستوى الطلاب ورواد الأعمال بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم الرقمية ومعارفهم وخبراتهم التكنولوجية، حتى نخرّج الجيل القادم من رواد الأعمال الذين سيعملون على الحفاظ على استمرارية الابتكار في أبوظبي».

وقال بيتر زمسكي، بروفيسور الاستراتيجية والابتكار في Eli Lilly، نائب العميد، عميد الابتكار في INSEAD: «ستتيح هذه الشراكة فرصاً هائلة لمجتمع INSEAD وتمكّن أفراده من التعاون والتواصل مع منظومة ديناميكية من المبتكرين والشركات الناشئة».

وقالت البروفيسورة نهال شبراك، الرئيسة التنفيذية لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «تتماشى شراكتنا الجديدة مع Hub71 مع أحد أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة ببناء الشراكات وإعداد المنظومة لدعم الابتكار الآمن وتحقيق النمو».

توجيهات الخبراء

تستضيف Hub71 مجموعة من المرشدين المنجزين من خلفيات متنوعة، سعياً منها إلى تزويد مجتمع المؤسسين ورواد الأعمال بتوجيهات الخبراء، لدعم جهودهم في تأسيس شركات ناشئة.

وسيتم ربط المؤسسين بمرشدين من الشركات الناشئة والمؤسسات وشركات رأس المال الجريء، وغيرها من مراكز الابتكار والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لإنشاء علاقات مفيدة لمختلف الأطراف وتعزيز تبادل المعرفة.

وتستضيف Hub71 في 10 فبراير النسخة الثالثة من سلسلة «آفاق أبوظبي الرقمية».