«الدار» تعتمد نموذجاً تشغيلياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية («الدار») عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد يمكّنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة.

و يهدف النموذج التشغيلي الجديد إلى تعزيز مستويات المرونة والحوكمة عبر جميع أعمال الدار، من خلال شركتين رئيسيتين، وهما الدار للاستثمار والدار للتطوير، حيث سيكون لكلٍّ منهما رئيس تنفيذي خاص، يعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويتولّى جاسم صالح بوصيبع منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، وجوناثان إيمري، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.

تعمل كلٌّ من الدار للاستثمار والدار للتطوير كذراعٍ مستقل، يعتمد نموذج حوكمة لا مركزياً ويتضمّن وحدات أعمال داعمة، فيما ستبقى في اتساق تام مع استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة الدار العقارية.

وتركز شركة الدار، التي يندرج تحتها هذان الكيانان، على الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وعلامتها التجارية، ونهجها في تخصيص رأس المال والحوكمة إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية وممارسات التدقيق ومعايير التميّز.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «يعكس النموذج التشغيلي الجديد مسيرة النمو والتطور التي حققتها الدار وممارسات الحوكمة القوية التي تعتمدها، والكفاءات المميّزة التي يضمّها فريق عمل الشركة. واستراتيجية الأعمال المتنوعة والحيوية الذي تنتهجها المجموعة اليوم تتطلب نموذجاً تشغيلياً أكثر كفاءة وفعالية، بما يمكننا من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من مسيرة نموّنا. وتُعدّ هذه محطة استثنائية في تاريخ شركة الدار وخطوةً إيجابية نحو ترسيخ أسس مستقبل أكثر استدامة على مستوى أعمال المجموعة». الدار للتطوير

تضمّ محفظة الدار للتطوير ثلاث شركات تابعة، وهي «الدار للمشاريع» و«الدار للريادة» و«الدار مصر»، حيث تركّز على الاستفادة من المكانة الرائدة التي تتمتّع بها الدار ومحفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، والتي يصل إجمالي مساحتها إلى 75 مليون متر مربع، لتوفير منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتبنّى أفضل الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة.

- تركّز «الدار للمشاريع»، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع، على تعزيز كفاءة تنفيذ مجتمعات متكاملة تلتزم بأعلى معايير تميّز الأداء التشغيلي وإدارة سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا مع ضمان ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وأنشطتها. وستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار، بما في ذلك مجموعة مشاريع حكومية للإسكان والبنية التحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.

- تتولّى «الدار للريادة» تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار التي تقدّم حلولاً وخدمات متطوّرة للعملاء والمستثمرين وشركات المشاريع التطويرية.

- ستكون شركة «الدار مصر» المنصّة التي تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح.

تضمّ الدار للاستثمار وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار، حيث ستركّز على تعزيز قيمة محفظة الشركة المتنوعة التي تضمّ 20 مليار درهم من الأصول المدرّة للإيرادات المتكررة، بالإضافة إلى إدارة المنصات الثلاث الأساسية، وهي «الدار للتعليم» و«الدار للعقارات» و«الدار للضيافة والترفيه».

