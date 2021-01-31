«أراد» تطلق «مسار» بـ 8 مليارات درهم

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت شركة «أرادَ» مشروعها الثالث، مَسار، وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم بضاحية جويزع في الشارقة الجديدة. ويمتد المجتمع السكني الجديد على مساحة 19 مليون قدم مربعة، ويضم في مجمله 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي .

وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «برهنت السوق العقارية في الشارقة على درجة عالية من المرونة والاستقرار خلال 2020، كما بقي الطلب عليها قوياً حتى خلال فترة الجائحة التي حلّت بالعالم العام الماضي، وقد حافظت الأسعار فيها على استقراراها على مدى العقد الماضي أكثر من نظيراتها في الإمارات الأخرى، وبالنتيجة فقد بقيت أسعار العقارات وعوائدها الإيجارية قوية ومستقرة».