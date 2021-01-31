جمهوريون يقترحون على بايدن خطة إنقاذ اقتصادي بديلة

واشنطن (أ ف ب) -اقترح نحو عشرة برلمانيين جمهوريين على الرئيس جو بايدن مشروع قانون بديل لخطته للإنقاذ الاقتصادي، معتبرين أن مشروعهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبين.

وقالت السيناتورة سوزان كولينز على تويتر «التحقت بمجموعة من عشرة برلمانيين جمهوريين راسلنا الرئيس بايدن اليوم لنقترح عليه مشروع قانون بديل لخطة الإنقاذ الطارئ قادر على تحصيل دعم من الحزبين».

وأضافت أنها طلبت اجتماعاً مع الرئيس الديمقراطي لمناقشة تفاصيل مقترحهم، موضحة أن برلمانيين سيكشفون تفاصيل مقترحهم غداً الاثنين.

من جهته، صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديس لتلفزيون «سي إن إن»، «تلقينا الرسالة وسندرسها بالتأكيد خلال اليوم».

وأوضح أن الرئيس «منفتح على الأفكار» لكن الأولوية هي تمرير خطته للإنعاش الاقتصادي بأسرع وقت نظراً لإلحاح الوضع.

وأضاف «نعيش أسوأ عام اقتصادي» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسف لأن نحو 30 مليون أميركي يعانون صعوبات معيشية قاسية.

وكشف جو بايدن في بداية يناير عن خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون مليار دولار تهدف إلى تجاوز الركود الاقتصادي.

ومن بين التدابير التي تشملها الخطة تقديم شيكات مساعدة للعائلات وتخصيص موارد مالية لإعادة فتح المدارس ودعم الشركات الصغيرة وتسريع الفحوص والتطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19.

لكن يعتبر الجمهوريون أن قيمة الخطة مرتفعة جداً وستفاقم ديون البلاد المتزايدة.

وأشار السيناتورات في رسالتهم إلى أنه «لم يتم بعد صرف مليارات الدولارات من خطة الدعم السابقة».

ويدعو الجمهوريون أيضاً إلى إجراء تصويت منفصل على مضاعفة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية الذي يبلغ حالياً 7,25 دولار للساعة، وهو تدبير مدرج ضمن خطة جو بايدن.

من جهتهم، يأمل الديموقراطيون أن يتم التصويت على خطة الإنقاذ بحلول بداية فبراير، وقد أشاروا هذا الأسبوع إلى إمكانية إقرارها بالأغلبية البسيطة.