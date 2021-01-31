3.8 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري»



أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي التجاري 1.007 مليار درهم أرباحا صافية خلال الربع الرابع من العام 2020، لترتفع الأرباح السنوية للمجموعة إلى 3.809 مليار درهم، محققا 9.44% كعائد على حقوق المساهمين عن الربع الرابع من العام 2020 وبنسبة 8.3% للعام 2020.

و بحسب البيانات المالية التي افصح عنها البنك أمس ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عن الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 5% عما كانت عليه في الربع الثالث من العام 2020 لتصل إلى 1.990 مليار درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال وانخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 16% مع ارتفاع الدخل من الرسوم المرتبطة بالقروض والبطاقات نتيجة بداية التعافي الاقتصادي.

وأضاف البنك أنه من المخطط أن تتم الموافقة على إعادة هيكلة مجموعة «أن أم سي» للرعاية الصحية من قبل الدائنين في النصف الأول من العام الجاري.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.27 فلس لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 1.878 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «انطلاقاً من الركائز المتينة التي يتمتّع بها البنك، تمكّن بنك أبوظبي التجاري من الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية، ومعايير الحوكمة والثقافة المؤسسية الراسخة التي ينتهجها في مواجهة التداعيات التي سببتها جائحة ’كوفيد-19‘ العالمية، لا سيما على صعيد تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأضاف معاليه» تمثلت أبرز أولوياتنا خلال العام الماضي في دعم ومساندة المجتمع بطرق مختلفة.

فقد كان بنك أبوظبي التجاري أول مؤسسة مصرفية يقدم حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملائه من تداعيات الجائحة، وذلك بالتوازي مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما ساهم في مساعدة الأفراد والشركات على الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وقال «بالتزامن مع ذلك، استكمل بنك أبوظبي التجاري في شهر أبريل من العام 2020 عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال والتي تم إنجازها خلال 11 شهراً فقط من إتمام الإجراءات القانونية للصفقة.

مما نتج عنه إنشاء مجموعة مصرفية قوية، ويشرع بنك أبوظبي التجاري حالياً في تنفيذ خطة استراتيجية خمسية تركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي، والذي من شأنه تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة أداء الأعمال». وأوضح أن الالتزام الراسخ باتباع أفضل ممارسات الحوكمة ساعد البنك على الاستمرار في مواجهة تقلبات الأسواق المتعاقبة، وستبقى هذه الممارسات ركيزةً أساسية لتعزيز قوته وتسريع نموّه.

وفي ظل الإجراءات المدروسة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لإرساء أسس متينة تساعد على تحقيق التعافي في جميع القطاعات الاقتصادية، يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانة قوية تتيح له أداء دور رئيسي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:"نجح بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على مكانته الرائدة والتكيّف سريعاً مع التحديات غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي، ليثبت قدرته على تجاوز الصعوبات بكفاءة عالية والاستفادة منها في تعزيز ركائزه كمجموعة مصرفية قوية ومستقرة، تمتلك الإمكانات اللازمة لأداء دور فاعل في دعم قطاع الأعمال وخدمة المجتمع الذي يعمل فيه.



