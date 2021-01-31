«أجيليتي» تستثمر 35 مليون دولار في «كوينز جامبيت»

الكويت (الاتحاد) أعلنت شركة أجيليتي، اليوم في بيان، أنها استثمرت 35 مليون دولار في شركة كوينز جامبيت Queen's Gambit Growth Capital ، وهي شركة قيد النمو blank-check company سوف تعمل على استهداف المؤسسات التي تقدم حلولاً مستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، والقطاعات الصناعية والمواصلات والنقل والتكنولوجيات الناشئة.

ويقود فريق الإدارة في كوينز جامبيت - والمكون بأكمله من كوادر نسائية - فيكتوريا جريس، الرئيس التنفيذي وهي من المستثمرين المخضرمين ومقرها نيويورك، ويدعمها مجلس إدارة مكون من سيدات متمرسات يتمتعن بالخبرة والعلاقات الاستراتيجية في قطاعات صناعية متنوعة.

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي: «يعكس استثمار أجيليتي في كوينز جامبيت إلتزامنا بالاستدامة وإيماننا بأن التكنولوجيات المبتكرة يمكن أن تحقق عوائد اجتماعية واقتصادية على حد سواء. وهذا ليس بموقف جديد علينا، فقد استثمرنا في رأسمالية أصحاب المصالح منذ أكثر من عقد من الزمن».

وأضاف سلطان: «إن فريق إدارة كوينز جامبيت النسائي لديه القدرة على الاستثمار في أنظمة ومفاهيم مميزة ما يضعه في موقع يؤهله لتنفيذ مجموعة من الأعمال ذات أهداف جاذبة، وهذا هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة أكثر شمولاً على الفرص المتاحة في السوق وتعزيز القيمة خلال هذه العملية».