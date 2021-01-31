ارتفاع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 2.8 مليار دولار

القاهرة (رويترز)

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو حتى سبتمبر، من 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019.

وسجل الميزان الكلي عجزاً بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.

وسجلت إيرادات السياحة 801 مليون دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 انخفاضاً من 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019، كما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 1.6 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 بانخفاض 31% على أساس سنوي.

وحسب بيانات المركزي المصري، بلغت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 8 مليارات دولار من سبتمبر إلى يوليو 2020

وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو حتى يونيو.

إلى ذلك، قال مصرفيون، اليوم الأحد، إن بنك الاستثمار القومي المصري خفض العائدات على شهادات الاستثمار لديه بما يصل إلى 3.75‭‭ ‬‬ بالمئة في مطلع الأسبوع.

وقال محللان لـ«رويترز»، إن الخفض المفاجئ للعائد قد يشير إلى أن البنك المركزي يستعد لخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس.

ويفيد الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري المملوك للدولة، والذي يسوق الأدوات من أجل بنك الاستثمار القومي، إن نسبة العائد أصبحت الآن ستة بالمئة على الشهادات لأجل عام واحد، و6.5 بالمئة لأجل عامين وتسعة بالمئة لأجل ثلاثة أعوام و9.5 بالمئة لأجل عشرة أعوام.

وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري لـ«رويترز»، إن الشهادات كانت تدر في السابق عائداً يبلغ 9.75 لأجل عام و9.5 بالمئة لأجل عامين و9.25 لأجل ثلاثة أعوام و9.75 بالمئة لأجل عشرة أعوام.